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مجلة أمريكية تتوقّع تفكّك حلف الناتو في 2025

الشروق أونلاين
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مجلة أمريكية تتوقّع تفكّك حلف الناتو في 2025
أرشيف
حلف الناتو

توقعت مجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية في مقال نشرته يوم السبت، أن يكون مصير حلف “الناتو” إلى التفكّك، مع حلول العام 2025. بسبب توسّع الهوة بين الولايات المتحدة وأوروبا على خلفية أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا.

واعتبر كاتب المقال أن “المحفز المباشر لانهيار الحلف، سيكون النزاع في أوكرانيا. إلى جانب النتائج المتوقعة للانتخابات الأمريكية المقبلة”.

“فالاختلاف العميق في الأولويات، بين الجناح الشعبوي في الحزب الجمهوري الذي يقوده دونالد ترامب من جهة، والمخاوف الأمنية الوجودية لعدّة دول أوروبية من جهة، قد يسرّع انهيار الحلف العسكري الأكثر نجاحا في التاريخ”، تقول المجلة.

“وبالتالي سيكون الأوروبيون أمام سياسة مستقلة وخاصة تجاه أوكرانيا، في حال وصول دونالد ترامب إلى السلطة. بعد أن تصبح الولايات المتحدة حليفا أقل موثوقية لأوروبا”، تضيف “ذي أتلانتيك”.

“وحتى لو فاز جو بايدن بإعادة انتخابه، فإن سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو كليهما، يمكن أن تضعف بشكل كبير دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا”.

“وإذا فاز ترامب أو أحد مؤيديه بالرئاسة، ستجد أوروبا نفسها في مواجهة إدارة أمريكية جديدة ستوقف كل الدعم لأوكرانيا”. وهو ما يجعل أوروبا والولايات المتحدة “تقفان على حافة الانفصال الأكثر خطورة منذ عقود”، يخلص الكاتب.

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