سادس تمريرة حاسمة لـ “دورفال”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري مهدي دورفال عصر الأحد، في فوز ثمين لِفريقه باري الإيطالي.

وتغلّب نادي باري بِنتيجة (3-1) على الزائر فريق مودينا، في مباراة لِحساب الجولة الـ 33 من عمر بطولة إيطاليا للقسم الثاني.

ودخل المدافع مهدي دورفال إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 69، لِيتمكّن بعد 11 دقيقة من صنع الهدف الأخير لِفريقه باري، رافعا رصيده إلى 6 تمريرات حاسمة في البطولة، تُضاف إلى هدف سجّله في تاريخ سابق هذا الموسم.

ومع ذلك، لا يزال فريق باري يُعاني حيث يشغل الرتبة الـ 17 بِرصيد 34 نقطة، من أصل 20 ناديا متنافسا. ويتموقع نادي مودينا في المركز الـ 6 بِمجموع 50 نقطة.

مقالات ذات صلة
ماندي وبن طالب ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الفرنسي

ماندي وبن طالب ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الفرنسي

بلايلي يستأنف التدريبات على انفراد مع الترجي التونسي 

بلايلي يستأنف التدريبات على انفراد مع الترجي التونسي 

قبال وشرقي يعودان إلى أجواء المنافسة

قبال وشرقي يعودان إلى أجواء المنافسة

إقالة هذا المدرب

إقالة هذا المدرب

دوري أبطال أوروبا.. الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

دوري أبطال أوروبا.. الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

أولمبيك أقبو يصعد إلى الرتبة الثانية

أولمبيك أقبو يصعد إلى الرتبة الثانية

