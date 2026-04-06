سادس تمريرة حاسمة لـ “دورفال”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري مهدي دورفال عصر الأحد، في فوز ثمين لِفريقه باري الإيطالي.

وتغلّب نادي باري بِنتيجة (3-1) على الزائر فريق مودينا، في مباراة لِحساب الجولة الـ 33 من عمر بطولة إيطاليا للقسم الثاني.

ودخل المدافع مهدي دورفال إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 69، لِيتمكّن بعد 11 دقيقة من صنع الهدف الأخير لِفريقه باري، رافعا رصيده إلى 6 تمريرات حاسمة في البطولة، تُضاف إلى هدف سجّله في تاريخ سابق هذا الموسم.

ومع ذلك، لا يزال فريق باري يُعاني حيث يشغل الرتبة الـ 17 بِرصيد 34 نقطة، من أصل 20 ناديا متنافسا. ويتموقع نادي مودينا في المركز الـ 6 بِمجموع 50 نقطة.