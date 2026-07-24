سبورتينغ لشبونة يتحرك لضم أنيس حاج موسى

نظير المستويات التي قدمها الموسم الكروي الماضي

دخل نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بشكل رسمي، على خط المفاوضات، للتعاقد مع الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، جناح نادي فاينورد روتردام الهولندي. وذلك، إثر المستويات اللافتة للأنظار التي قدمها اللاعب، خلال الموسم الكروي الماضي، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية والعربية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لما كشفه الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات سانتي أونا، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، فإن إدارة سبورتينغ لشبونة وضعت النجم الجزائري كإحدى أولوياتها الهجومية، لتعزيز صفوف الفريق. وتسعى إدارة النادي البرتغالي، من خلال هذه الخطوة إلى تعويض الرحيل المرتقب للبرتغالي، فرانسيسكو ترينكاو، المنضم حديثاً إلى نادي الأهلي السعودي، حيث يرى مسؤولو لشبونة في صاحب الـ24 عاماً الخيار المثالي والمناسب لسد الفراغ الهجومي، بفضل ما يمتلكه من مؤهلات فنية عالية وإمكانيات واعدة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاتصالات الأولى قد بُدِئت بالفعل بين الأطراف المعنية، لمعرفة شروط وتفاصيل الصفقة المحتملة. ورغم وجود اهتمام جاد ومتابعة حثيثة من عدة أندية في الدوري السعودي، إلا أن أنيس حاج موسى يفضل مواصلة مشروعه الرياضي وتجربته الاحترافية داخل الملاعب الأوروبية، وهو العامل الذي قد يمنح أسبقية وأفضلية واضحة للنادي البرتغالي لحسم المفاوضات لصالحه.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بعد تقديم حاج موسى لموسم استثنائي ومثالي رفقة فاينورد؛ حيث نصّب نفسه كأحد أبرز اكتشافات الموسم الكروي، بتمكنه من تسجيل 14 هدفاً وتقديم 7 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات. وقد تُوّجت هذه الأرقام الممتازة باختياره أفضل لاعب في الموسم من قبل أنصار النادي الهولندي، وهو التكريم الذي يعكس التطور السريع في مستواه، ويفسر التنافس المحموم على خدماته في الميركاتو الصيفي.