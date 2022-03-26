سبورتينغ لشبونة يشيد بهدف سليماني في شباك الكاميرون

“اتصلوا بسليماني إذا كنتم تبحثون عن أهداف حاسمة في شباك خصومكم”. بهذه الطريقة أشاد نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف إسلام سليماني في شباك الكاميرون.

جاء ذلك في تغريدة على حساب سبورتينغ الرسمي في تويتر، أرفقت بفيديو للهدف الذي أهدى سليماني من خلاله الفوز للخضر بذهاب المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وعاد سليماني إلى صفوف الفريق البرتغالي في الميركاتو الشتوي الماضي. وهو الذي كان قد تألق في صفوفه ما بين 2013 و2016 قبل أن يغادره إلى الدوري الإنجليزي.

وسيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم منتخب الكاميرون من جديد في دور الإياب يوم 29 مارس الجاري، بملعب مصطفى تشاكر في البليدة.