سرطان الدم يفتكّ بِالمدرب الصّربي “ميهايلوفيتش”

فارق التقني ونجم كرة القدم الصّربية سابقا سينيسا ميهايلوفيتش، الجمعة، الحياةَ. مُتأثّرا بِمرض سرطان الدم.

وظلّ سينيسا ميهايلوفيتش في السنوات القليلة الماضية يُعالج مرض سرطان الدم (اللّوكيميا)، قبل أن يُفارق الحياة عن عمر يُناهز 53 سنة.

وأعلنت أسرة ميهايلوفيتش، الجمعة، عن وفاة اللاعب والمدرب الشهير سينيسا. وقدّمت تشكّراتها للجهاز الطبي الذي رافقه في معالجة المرض المذكور، منذ اكتشافه سنة 2019.

وكان نادي بولونيا الإيطالي آخر فريق يُدربه التقني ميهايلوفيتش، قبل أن يتركه في سبتمبر الماضي.

ودرّب التقني الصّربي أيضا أندية الميلان وفيورنتينا وتورنيو من إيطاليا وغيرها، فضلا عن منتخب بلاده صربيا.

وأشرف سينيسا ميهايلوفيتش على تدريب المدافع الدولي الجزائري السابق جمال مصباح، في فريق سامبدوريا الإيطالي ما بين 2014 و2015. عِلما أن مصباح يشتغل حاليا مساعدا للمدرب مجيد بوقرة في المنتخب الوطني المحلّي.

وقبل التدريب، نشط ميهايلوفيتش في شبابه ضمن منصب متوسط ميدان، وأحرز عدّة ألقاب، أبرزها كأس رابطة أبطال أوروبا عام 1991 مع النجم الأحمر لِبلغراد اليوغسلافي (الصربي حاليا)، وكأس أوروبا للأندية الفائزة بِالكؤوس عام 1999 مع لاتسيو الإيطالي، وغيرها.

وعلى مستوى المنتخبات، مثّل ألوان الفريق الوطني اليوغسلافي في مونديال فرنسا 1998، ثم بطولة أمم أوروبا 2000. وهو المنتخب الذي أخذ فيما بعد تسمية صربيا والجبل الأسود، ثم صربيا.

واشتهر سينيسا ميهايلوفيتش بِتسديده المخالفات بِطريقة استعراضية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.