سطمبولي يضع آخر اللمسات في الرباط قبل مواجهة الجيش الملكي

ياريشان يرفض تسريح بن عبدي للأهلي الليبي

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن الرئيس يزيد ياريشان رفض العرض الرسمي الذي تقدم به نادي أهلي طرابلس الليبي لضم متوسط الميدان عزيز بن عبدي تحسبا للموسم الكروي المقبل.

وقالت ذات المصادر لـ “الشروق”، إن ياريشان يرفض في الوقت الحالي التفريط في ركائز الفريق بالنظر إلى حاجته إلى كل العناصر سواء محليا أو قاريا، خصوصا عقب إقدام الإدارة السابقة على تسريح عددا من اللاعبين الأساسيين، وهوة ما أثر سلبا على الفريق في الوقت الحالي والذي سيكون مرتبطا بالمسابقة القارية بداية من السبت القادم أمام نادي الجيش الملكي المغربي في مسابقة كاس الاتحاد الإفريقي.

يشار أنه سبق لياريشان وأن رفض منح اللاعب ورقة تسريحه عقب العروض العديدة التي تهاطلت عليه بعد المستوى الذي أبانه طيلة الموسم الفارط، علما أن ياريشان كان قد قدم الضمانات للاعب وبالخصوص في ما يتعلق بالجانب المالي.

وكانت إدارة نادي أهلي طرابلس الليبي قد عرضت على الشبيبة ما قيمته 100 ألف دولار، أي ما يعادل مليارو800 مليون سنتيم لضم متوسط الميدان عبد العزيز بن عبدي، علما أن بن عبدي لا يزال مرتبطا والشبيبة إلى غاية العام 2023، بعدما وقع في الفريق في صيف 2020 قادما من مولودية بجاية في صفقة انتقال حر.

وفي سياق آخر، حلت بعثة شبيبة القبائل بالعاصمة المغربية الرباط في ساعة مبكرة من صبيحة الأربعاء، في رحلة إلى تونس ثم المغرب بوفد يضم 36 شخصا منهم 20 لاعبا و16 مسيرا، علما أن غلق المجال الجوي مؤخرا من قبل السلطات العليا في البلاد حال دون السفر مباشرة إلى المغرب، أين سيكون الفريق على موعد يوم السبت بمواجهة الجيش الملكي، على ملعب “مولاي عبد الله” في الرباط، لحساب ذهاب الدور الثاني من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

يحدث هذا في الوقت الذي اشتكى فيه لاعبو الفريق مجددا من قمصان علامة “أوزو” الخاصة بالنادي، حيث طالبوا بتغييرها في أقرب وقت ممكن بسبب رداءتها، علما أن الإدارة تبقى تنتظر القمصان الجديدة التي ستحمل علامة الشركة الألمانية للألبسة الرياضية “أديداس”، لتكون بذلك ممولا جديدا للنادي الموسم المقبل، ما يعني أن زملاء مدان يخوضون مواجهة الجيش الملكي هذا السبت بقمصان الموسم الفارط.