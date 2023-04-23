سعد لمجرد يفلت مؤقتا من السجن في قضية الاغتصاب.. وهذا تعليقه!

أفلت الفنان المغربي سعد لمجرد مؤقتا من السجن في قضية الاغتصاب، حيث احتفل بالعيد رفقة عائلته بعد إطلاق سراحه.

وهنأ لمجرد محبيه بمناسبة عيد الفطر بتدوينة عبر حسابه على إنستغرام أرفقها بصورة له مع عائلته، كما تقدم بالشكر لكل من يسانده في محنته.

وقال لمجرد: “اللهم فرج همومكم وكربكم وبدلها بالأفراح والطمأنينة اللهم آمين. قريت دعواتكم وبكيت من كثر الفرح جازاكم الله خيرا والله يغفر لينا وليكم ويعطيكم كل ما تمنيتو ويجعلنا وإياكم من الفائزين برضى الله ورضى الوالدين دنيا وآخرة.

وأضاف: “سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا، وحتى أنا كذلك بغيتكم تكونو فرحانين حيت أنا وياكم عائلة وحدة “.

وتابع: “سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين أهلي وأحبابي واعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب. أصدقائي الفنانين والفنانات والإعلاميين والصحافيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد أثلجتم قلبي، لكم مني كل الحب والتقدير وتمنياتي لكم بالتوفيق في أعمالكم وفي حياتكم”.

واختتم تدوينته بالقول: “مسك الختام، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم.. انا كنت في الماضي احبكم، الآن انا مغرم بكم، وقصة حبنا لن تنتهي أبدا مهما حصل..حفظكم الله وأهاليكم ومتعكم بالصحة والعافية وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ودفع بها عنكم كل بلاء”.

وأردف: “ملاحظة أخيرة كي يكون الأمر واضحا للكل: أنا الآن حر بالسراح المؤقت، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة وأنجح في هذا الاختبار الإلهي، اللهم قوي إيماننا وصبرنا مهما كانت الظروف”.

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وغادر سعد لمجرد، الخميس، أسوار السجن في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يقبع منذ أواخر شهر فيفري الماضي.

وكانت محكمة الجنايات الفرنسية قد دانت الفنان بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بست سنوات في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب ما أفاد موقع العربية نت، فإن لمجرد خرج بموجب إطلاق سراح مؤقت كان تقدم بطلبه فريق دفاعه.

وأكد المحامي الفرنسي جان مارك فاديدا، محامي لمجرد، خبر إطلاق سراح الفنان المغربي دون قيد أو كفالة مالية، ولن يعود إلى السجن مرة أخرى لإكمال فترة محكوميته.

وأضاف أن القضية مستمرة، ولكن سعد خارج القضبان في فرنسا، ويمكنه السفر بشرط أن يكون مقر سكنه بفرنسا في حال طُلب مرة أخرى لسماع أقواله من قبل القضاء الفرنسي.

ونفى محامي لمجرد الأخبار التي تحدثت عن أن سعد لمجرد أُطلق سراحه بشرط ارتدائه سوار لمراقبة حركته وأن جواز سفره محجوز لدى السلطات الفرنسية.

وأضاف موقع العربية أن لمجرد سيبقى في حالة سراح إلى غاية مرحلة الاستئناف، والتي يتوقع أن تبدأ مع نهاية العام الجاري 2023.