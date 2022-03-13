سعيود: أتمنى التواجد مع المنتخب الوطني والتأهل معه إلى المونديال

قال نجم فريق الطائي، الجزائري أمير سعيود، أنه يحلم بالتواجد مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، والمساهمة في تحقيق التأهل إلى مونديال قطر 2022 ..

وقال سعيود في تصريحات لبرنامج صدى الملاعب لقناة “أم بي سي”: ” أتمنى التواجد مع المنتخب الوطني الأول في الفترة المقبلة، وهذا ما يعد شرفا لي وحلم كبير، لكن الأهم هو الفوز على الكاميرون في المباراة الفاصلة، والتأهل إلى كأس العالم”.

وعاد سعيود في تصريحه، إلى تألقه في كأس العرب، الذي توّج بها المنتخب الوطني للمحليين: ” حضوري في كأس العرب وتسجيلي بالمباراة النهائية وحصد اللقب، زاد من قيمتي لدى الناس وخصوصا في بلدي، وفخور بذلك”.

وعن هدف فريقه الطائي، في هذا الموسم، قال سعيود: “نسعى دائما للظهور بمستوى جيد، وهدفنا تحقيق البقاء في الدوري السعودي للمحترفين، ونسعى للأفضل في المواسم المقبلة”.