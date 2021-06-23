سعيود وجديد سوق الانتقالات

ترغب عدّة أندية أجنبية في انتداب نجم شباب بلوزداد أمير سعيود، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتنقضي مدّة عقد صانع الألعاب أمير سعيود (30 سنة) مع نادي شباب بلوزداد، في الـ 2 من جويلية المقبل.

ورفض سعيود عرضا تقدّمت به إدارة نادي صنداونز بطل جنوب إفريقيا، رغم أنها أغرته بِأجرة شهرية تقترب من نصف مليار سنتيم.

ولم يستطع مسؤولو نادي صنداونز “مقاومة” منافسة شرسة على سعيود، مصدرها فرق قطرية وتركية وتونسية. كما ذكرته تقارير صحفية جنوب إفريقية صادرة، الأربعاء.

وقدّم أمير سعيود عروضا فنية راقية هذا الموسم، أثمرت بِتسجيل 8 أهداف في رابطة أبطال إفريقيا، و11 هدفا في البطولة الوطنية.

وكان يُمكن لِابن قالمة أن يحجز لِنفسه مقعدا في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، لولا وفرة بدائل المركز الذي يشغله، كما فسّر جمال بلماضي مُؤخّرا سبب عدم جلب لاعب شباب بلوزداد إلى “محاربي الصحراء”. لِيكتفي أمير سعيود بِتمثيل ألوان المنتخب الوطني المحلي، حيث شارك أساسيا ضد ليبيريا، في المباراة الودّية التي احتضنها الملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران سهرة الخميس الماضي، وساهم في فوز محليي “الخضر” بِنتيجة عريضة (5-1).