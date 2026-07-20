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الجزائر

سعيود يشرف على تخرج 88 ضابطًا من المدرسة الوطنية العليا للبحرية

الشروق أونلاين
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سعيود يشرف على تخرج 88 ضابطًا من المدرسة الوطنية العليا للبحرية
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل
جانب من مراسم التخرج

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، على مراسم تخرج الدفعة الحادية والخمسين للمدرسة الوطنية العليا للبحرية، التي تضم 88 ضابطًا، في خطوة تندرج ضمن جهود الدولة لتدعيم قطاع النقل البحري والموانئ بكفاءات وطنية مؤهلة.

وجرت مراسم التخرج بحضور السلطات المحلية والأمنية، وإطارات القطاع، إلى جانب أولياء الطلبة.

وتضم الدفعة المتخرجة 58 ضابطًا حاصلين على شهادة الماستر في تخصصي علوم الملاحة والميكانيك البحرية، إضافة إلى 30 ضابط ميناء.

ويأتي تخرج هذه الدفعة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز منظومة التكوين المتخصص، وإعداد كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات تطوير قطاع النقل البحري والموانئ، ودعم مسار تحديثه والارتقاء بأدائه.

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