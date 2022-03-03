سفارة إيطاليا بالجزائر تعلن استئناف دراسة جميع طلبات التأشيرة

أعلنت سفارة ايطاليا بالجزائر، الخميس، أن دراسة جميع طلبات التأشيرة لدخول التراب الايطالي بما في ذلك السياحية، ستستأنف ابتداء من يوم الأحد 6 مارس.

وأوضح بيان للسفارة الايطالية بالجزائر انه “على إثر دخول الإجراءات الجديدة المتعلقة بدخول التراب الايطالي حيز التطبيق ابتداء من يوم الأحد 6 مارس 2022، و التي تم الإعلان عنها في 24 فيفري 2022، فان سفارة ايطاليا تؤكد بأنها ستستأنف دراسة جميع أنواع طلبات التأشيرات بما فيها السياحية”.

في هذا الصدد دعت سفارة ايطاليا الأشخاص الراغبين في الحصول على تأشيرة، إلى “الاتصال بمقدم هذه الخدمات المتمثل في “في.أف.أس غلوبل (VFS Global) من أجل الحصول علي أي معلومات حول الحصول عل موعد (عبر أرضيتها الرقمية) والوثائق المطلوب تقديمها : https://visa.vfsglobal.com/dza/fr/ita”.

وذكرت في هذا الصدد بأن هناك “بعض الإجراءات الصحية التي لازالت سارية والمتعلقة خاصة بالتنقلات إلى ايطاليا و الإقامة في ايطاليا”، داعية في هذا الخصوص إلى “تصفح موقعها الالكتروني”.