-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

سفارة السعودية في الجزائر تعزي في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال

الشروق أونلاين
  • 51
  • 0
ح. م
اليامين زروال (1941-2026)

عزت البعثة السعودية في الجزائر في وفاة المجاهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، الذي وافته المنية يوم السبت 28 مارس، بعد صراع مع مرض عضال. 

الجزائر تودع اليامين زروال.. رئيس الجمهورية يُلقي نظرة أخيرة على جثمان الراحل

وكتبت السفارة على حسابها في منصة “إكس”: “يتقدم سفير خادم الحرمين الشريفين د.عبدالله بن ناصر البصيري أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء البعثة السعودية في الجزائر بخالص التعازي والمواساة لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون والشعب الجزائري الشقيق في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال والعزاء موصول لعائلة الفقيد.”

مقالات ذات صلة
هذه شهادة السائق الخاص في شخصية الرئيس زروال

هذه شهادة السائق الخاص في شخصية الرئيس زروال

“زيادة وسائل النقل المُهيأة وردع بعض سائقي الأجرة الذين يرفضون نقلنا”

“زيادة وسائل النقل المُهيأة وردع بعض سائقي الأجرة الذين يرفضون نقلنا”

بالأرقام.. السجلات التجارية المفتوحة تفوقت على المغلقة!

بالأرقام.. السجلات التجارية المفتوحة تفوقت على المغلقة!

الجزائر على موعد مع أكبر حدث قاري في مجال الاتصالات والتكنولوجيا

الجزائر على موعد مع أكبر حدث قاري في مجال الاتصالات والتكنولوجيا

كل التسهيلات لتأمين وجبات التلاميذ والنقل المدرسي

كل التسهيلات لتأمين وجبات التلاميذ والنقل المدرسي

تساقط ثلوج كثيفة بسمك 25 سم على هذه الولايات

تساقط ثلوج كثيفة بسمك 25 سم على هذه الولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد