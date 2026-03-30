سفارة السعودية في الجزائر تعزي في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال

عزت البعثة السعودية في الجزائر في وفاة المجاهد الرئيس الأسبق اليامين زروال، الذي وافته المنية يوم السبت 28 مارس، بعد صراع مع مرض عضال.

وكتبت السفارة على حسابها في منصة “إكس”: “يتقدم سفير خادم الحرمين الشريفين د.عبدالله بن ناصر البصيري أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء البعثة السعودية في الجزائر بخالص التعازي والمواساة لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون والشعب الجزائري الشقيق في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال والعزاء موصول لعائلة الفقيد.”