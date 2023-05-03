سفيرة السودان تشيد بموقف الجزائر المتوازن تجاه الأزمة في بلادها

استقبل رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس الشعبي الوطني كمال بلخضر يوم الأربعاء، سفيرة جمهورية السودان لدى الجزائر نادية محمد خير عثمان.

وحسب بيان للمجلس، فقد أعربت السفيرة عن اعتزازها بهذا الاستقبال. مشيدة “بالدعم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر للسودان، وبموقفها المتوازن تجاه الأزمة التي تمر بها بلادها”.

من جهته، ذكر بلخضر بموقف الجزائر “الذي يدعو جميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال، وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات مهما بلغت درجة تعقيدها”.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للطرفين من أجل بحث فرص التعاون الاقتصادي بين الجزائر والسودان، على غرار مشاريع فتح خط ملاحي مشترك بين البلدين.

ويشهد السودان منذ منتصف أفريل، اشتباكات مسلحة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المدعو حميدتي.

وقد وافق طرفا الصراع على هدنة مدّتها 7 أيام ابتداء من الخميس، وسط شكوك بشأن التزام المقتتلين بها، بعد إخفاق عدّة مساع سابقة لوقف الاشتباكات.