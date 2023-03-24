سلسلة “أخو البنات” تحتفي بالتراث ومدينة وهران

الزليج والحايك والراي في الحلقة الأولى

انطلقت سلسلة “أخو البنات” في عرض أولى حلقاتها على “الشروق”، في إطار السباق الرمضاني الذي يشهد هذا الموسم منافسة قوية بين مختلف القنوات العمومية منها والخاصة.

اختار الثنائي عبد القادر جريو في الإخراج ومحمد خساني في التمثيل الاحتفاء بالتراث الجزائري عموما وتراث الغرب الجزائري، وخاصة مدينة الباهية وهران، حيث بدأت المدينة حاضرة في تفاصيلها في أولى الحلقات من اللهجة إلى الأكل والتركيز على الإرث الفني والموسيقي لعاصمة الغرب الجزائري.

حضرت وهران بكل ثقلها الفني والتاريخي في السلسلة، خاصة في إظهار بعض الأماكن العريقة والسياحية والأزقة القديمة وأكلة الكرنتيكا. كما اختارت الحلقة الأولى أيضا التسويق للتراث الجزائري منها الزليج والحايك والطابع الموسيقي للمدينة العريقة، الذي صنف مؤخرا في اليونسكو.

بعيدا عن الشكل، قدم عبد القادر جريو في أولى الحلقات من السلسلة التي تعرض يوميا على “الشروق” بعض مشاكل المجتمع الجزائري مثل أزمة المياه وسلطة الأخ في المجتمع، لكن في قالب فكاهي خفيف ومتوازن مثل اللقطة التي تظهر الممثلة القديرة بيونة ترد على انتقادات البنات بانقطاع المياه، أن الغاز متوفر 24/24 في إشارة إلى أن المدينة التي قدموا منها “مرسيليا” تعرف هي الأخرى أزمات من نوع آخر.

في السلسلة أيضا وقفة عند مشاكل الغربة والتعاطي مع الحنين إلى “البلاد” و”الأرض” وإبراز لمظاهر الحياة في وهران وإشارة إلى كونها لا تختلف في حبها للحياة عن مدينة أروبية، بدليل أن البنات قررن البقاء وعدم العودة إلى مرسيليا بمجرد أن صادفتهن مشاهد الحياة الحية في شوارع وهران.