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سلوفاكيا تؤكد دعمها جهود الجزائر لفرض وقف إطلاق النار في غزة

الشروق أونلاين
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سلوفاكيا تؤكد دعمها جهود الجزائر لفرض وقف إطلاق النار في غزة
أرشيف
مجلس الأمن

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من نظيره بجمهورية سلوفاكيا يوراي بلانار.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان بهذه المناسبة، الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار مجلس الأمن، لإيقاف العدوان الإسرائيلي المُتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعرب الجانبان في هذا السياق، عن دعمهما المشترك لأولوية فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يضيف البيان.

وعلى الصعيد الثنائي، اتفق الطرفان على عقد الدورة المقبلة للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين في القريب العاجل.

وأكد الوزيران ضرورة تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية، بما يتماشى مع الإمكانات التي يتوفر عليها البلدان، لاسيما في الميادين الاقتصادية والتجارية.

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