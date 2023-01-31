سليماني ينتقل إلى هذا النّادي

قرّر اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني، الثلاثاء، تغيير الوجهة نحو فريق آخر.

وكان المهاجم سليماني (34 سنة) يرتبط مع نادي براست الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في الصيف الماضي ويُفترض أن تنقضي في الـ 30 من جوان المقبل.

وقرّر قنّاص “محاربي الصّحراء” فسخ العقد قبل الآوان، والإنتقال إلى نادي أندرلخت البلجيكي. كما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية سهرة الثلاثاء. التي أضافت أن عدم خوض سليماني للمقابلات الثلاث الأخيرة لِفريقه براست في البطولة أساسيا، حرّضه على تغيير الوجهة.

ويتموقع فريق أندرلخت في الرّتبة الـ 11، بعد مرور 23 جولة من عمر بطولة بلجيكا للقسم الأوّل. مع بقاء 11 مباراة في المنافسة.

وفي الدور الـ 16 لِمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي، يتبارى فريق أندرلخت البلجيكي مع نادي لودوغوريتس البلغاري، ذهابا خارج القواعد في الـ 16 من فيفري المقبل، وإيابا بِمعقله في الـ 23 من الشهر ذاته.