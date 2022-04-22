سليماني يُصرّ على صوم رمضان ويردّ على مدربه

ردّ اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني على التقني روبين أموريم، مدربه في فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وكان التقني أموريم قد فسّر إبعاد سليماني عن مواجهة بورتو، بِكون المهاجم الجزائري لا يتدرّب جيّدا، ولا يُقدّم في الحصص المرانية ما يسمح له بِخوض المقابلات الرّسمية.

وكتب سليماني في ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، الجمعة: “أبذل مجهودات جبّارة في التدريبات، رغم أنّي أخوض الحصص المرانية صائما. كلّ هذا من أجل فريقي. لا أحد يُمكنه منعي من ذلك”.

وأرفق سليماني الردّ بِصور ترمز إلى المسجد والقوّة، ما يُشير إلى فخره بِدينه الإسلام الحنيف، وتضحياته في التدريبات.

ولا يحتاج قرار المدرب روبين أبوريم القاضي بِإبعاد إسلام سليماني، في كون التقني البرتغالي انزعج من تشبّث الدولي الجزائري بِدينه، وركن الصّوم تحديدا. عِلما أن قنّاص “محاربي الصّحراء” سبق له وأن وبّخ أحد زملائه، لمّا مازحه ورشّه بِالخمر.