سوناطراك تحقق اكتشافاً نفطياً وغازياً جديداً في حوض غدامس الليبي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ​المملوكة للدولة في ‌ليبيا عن تحقيق اكتشاف نفطي وغازي جديد من البئر الاستكشافية A1-69/02 في حوض غدامس بالتعاون مع شركة سوناطراك، مسجلة إنتاجاً يومياً يصل إلى 13 مليون قدم مكعب من الغاز و327 برميل مكثفات.

ويقع البئر على بعد 70 كيلومتراً من حقل الوفاء، وتم حفره حتى عمق 8,440 قدماً، مستخرجاً موارد من طبقتي عوينات وينين وعوين كازا.

ويعد هذا البئر السادس الذي تنفذه سوناطراك من أصل ثمانية، في إطار التزاماتها بموجب اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج (EPSA) الموقعة في ماي 2008 مع المؤسسة الوطنية للنفط والائتلاف المكون من شركة سوناطراك (المشغل)، شركة اويل انديا ليمتد، وشركة انديان اويل كوربوريشن ليمتد.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن نشاطات المنطقة العقدية 96/95 التي يشغلها فرع سوناطراك في ليبيا (SIPEX)، ويعكس التقدم المستمر للشركة في تنفيذ برامج الاستكشاف المشتركة وتعزيز الإنتاج في الحوض، بما يسهم في رفع القدرات الطاقوية وتعزيز حضور سوناطراك الإقليمي والدولي.