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اقتصاد
بعد توقف دام عدة سنوات

سوناطراك تشرع في ترتيبات استئناف نشاطها في ليبيا

الشروق أونلاين
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سوناطراك تشرع في ترتيبات استئناف نشاطها في ليبيا
ح.م
جانب من اللقاء

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي يوم الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى، بزيارة إلى الشركة الليبية للنفط الليبية في طرابلس.

وتأتي هذه الزيارة، حسب بيان للمجمّع، في إطار ترسيم استئناف أنشطة سوناطراك بليبيا. بعد توقف دام لعدة سنوات.

ويأتي استمرار نشاط سوناطراك بعد الإخطار الرسمي الذي عبرت عنه، بشأن رفع حالة القوة القاهرة. استجابة لدعوة المؤسسة الليبية، إلى الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز بليبيا.

وتم استقبال وفد سوناطراك من طرف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط فرحات عمر بن قدارة. رفقة مسؤولين من هذه الشركة.

وخلال هذا اللقاء، رحب بن قدارة باستئناف أنشطة سوناطراك بالشراكة مع المؤسسة الليبية. معربا عن إرادته لتقوية الشراكة الثنائية، وتعزيز علاقات التعاون بين الشركتين.

كما عبر الطرفان عن التزامهما بوضع كافة الترتيبات من أجل تسهيل استئناف أنشطة مجمع سوناطراك في ليبيا، ومواصلة الشراكة المتميزة بين الطرفين.

ويعمل فريق رفيع المستوى، يتكون من خبراء ومختصين من كلا الجانبين، على تنفيذ الجوانب التقنية والفنية، لاستئناف نشاط سوناطراك في ليبيا، يشير البيان.

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