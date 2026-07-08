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اقتصاد

سوناطراك تصدر أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا

محمد فاسي
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سوناطراك تصدر أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا
سوناطراك
ناقلة الغاز الطبيعي المسال "تسالة" المملوكة لسوناطراك

كشفت شركة سوناطراك عن تنفيذها، يوم 2 جويلية 2026، أول عملية تصدير للغاز الطبيعي المسال نحو ألمانيا، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنويع أسواق صادرات الغاز وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية للطاقة.

وأوضح بيان للمجمع، اطلعت عليه “الشروق أونلاين”، أن شحن هذه الحمولة تم انطلاقًا من مركب تمييع الغاز “جي أل 2 زاد” ببطيوة في الجزائر، قبل نقلها على متن ناقلة الغاز الطبيعي المسال “تسالة” المملوكة لسوناطراك، باتجاه محطة إعادة التغويز العائمة “فيلهلمشافن 1” بألمانيا.

وأكدت سوناطراك أن هذه العملية تعكس قدرتها على اغتنام الفرص التي تتيحها تطورات السوق الدولية للغاز الطبيعي، إلى جانب تعزيز تثمين مواردها في أسواق استراتيجية ذات إمكانات واعدة.

وأضاف البيان أن هذه العملية تبرز المرونة التجارية التي يتمتع بها المجمع، والتزامه بدعم حضوره في الأسواق العالمية الرئيسية للطاقة، من خلال تطوير صادراته والاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية.

وأشار المجمع إلى عزمه مواصلة تطوير صادراته نحو السوق الألمانية، بما يعزز مكانته كممون رئيسي للطاقة، ويسهم في دعم أمن الإمدادات الطاقوية في أوروبا.

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