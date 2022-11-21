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الجزائر

سوناطراك تعلن عن مسابقة بمناسبة ذكرى تأسيسها

الشروق أونلاين
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سوناطراك تعلن عن مسابقة بمناسبة ذكرى تأسيسها
ح.م

كشفت سوناطراك عن تنظيم مسابقة مفتوحة من أجل تصميم شعار رسمي احترافي، للمجمع بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيسه.

وأفاد بيان للمجمع “في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس سوناطراك، التي تصادف تاريخ 31 ديسمبر 2023، ينظم مجمع سوناطراك مسابقة مفتوحة لكل المواطنين لتصميم شعار رسمي مخصص للاحتفال بهذه المناسبة”.

وأوضح البيان أن المسابقة تهدف إلى إحياء الذكرى من خلال هوية مرئية خاصة بالحدث تحمل إبداعا فنيا متميزا يرقى إلى مستوى تطلعات سوناطراك ويمكن اعتماده كشعار رسمي لهذه الاحتفالات.

وخصتت لهذه المسابقة ثلاث جوائز مالية محددة كالتالي:  الجائزة الأولى 1.000.000 دج، الجائزة الثانية 500.000 دج، الجائزة الثالثة 300.000 دج. يكشف البيان.

وأشار المجمع إلى أن شروط المسابقة منشورة بالموقع الرسمي لسوناطراك على الرابط التالي : https://www.sonatrach.com

في حين حدد آخر أجل لإرسال النماذج عبر الرابط الخاص بالمسابقة يوم 05 ديسمبر 2022.

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