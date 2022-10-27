سوناطراك توقع 5 عقود جديدة مع شركات جزائرية وأجنبية

جانب من التوقيع على العقود

وقع مجمع سوناطراك، الخميس، 5 عقود جديدة مع شركات أجنبية ووطنية، منها عقد بقيمة 56 مليار دينار جزائري لفائدة شركة “تكنيمونت” الإيطالية.

وحسب بيان للمجمع فقد تم التوقيع على عقدي تطوير بصيغة الهندسة والإمداد والبناء مع كل من الشركتين الإيطاليتين “تكنيمونت” و “أركاد”.

وبهدف تطوير حقل المحروقات” غرد الباڤل”، تم توقيع عقد مع شركة “تكنيمونت” الإيطالية لإنجاز مصنع، بصيغة الهندسة والإمداد والبناء، لاستخلاص غاز البترول المسال، بقيمة تعادل 56 مليار دينار جزائري.

وتبلغ قدرة المعالجة المتوقعة لهذا المصنع 10 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز المصاحب مما سيسمح بإنتاج 1000 طن في اليوم من غاز البترول المسال و300 طن يوميا من المكثفات و8.7 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز، وتقدر مدة إنجاز هذا المصنع بـ 36 شهرا.

بالتوازي مع إنجاز هذا المصنع، تم توقيع عقد مع فرع سوناطراك “المؤسسة الوطنية للقنوات”، ويتعلق بإنجاز خط أنابيب بقطر 14 بوصة على مسافة 65 كلم، بصيغة الهندسة والإمداد والبناء. يضيف المصدر ذاته.

وسيسمح هذا الخط بنقل غاز البترول المسال الذي سينتجه هذا المصنع نحو شبكة نقل غاز البترول المسال (LR1) بحاسي مسعود. ومن المتوقع إنجازه خلال 20 شهرا بقيمة تعاقدية تبلغ 9.9 مليار دينار جزائري.

كما وقع المجمع الغازي تين فوي تبنكورت (شراكة سوناطراك- توتال إنيرجي) عقدا مع شركة “أركاد” الإيطالية يتعلق بإنجاز وحدة جديدة للضغط المنخفض وشبكة تجميع تسمح بربط 24 بئراً جديدة منتجة بالمصنع الحالي وكذا تجديد المرافق القائمة، وهذا بصيغة الهندسة، الإمداد، البناء وإدارة البناء. يكشف البيان.

وسيسمح هذا المشروع بالحفاظ على عتبة الإنتاج عند مستوى 11 مليون متر مكعب يوميا ويعادل المبلغ المخصص له 24 مليار دينار جزائري لمدة إنجاز تقدر بـ 34 شهرا.

من جانب آخر، تم خلال المناسبة توقيع ثلاثة عقود أخرى لتوريد المعدات مع شركات مبتكرة ومؤسسات ناشئة.

حيث تسمح هذه العقود لشركة سوناطراك باقتناء معدات خاصة بوحدات معالجة المحروقات من شركات جزائرية مبتكرة تمكنت من تصنيع هذه المعدات محليا والتي كانت تستورد بالعملة الصعبة سابقا.

وبهذا الخصوص تم منح عقد للشركة الناشئة “جانصول” لتصميم وتصنيع وتركيب معدات فصل بطابقين على مستوى وحدة معالجة غاز البترول المسال بحاسي مسعود (GPL2) بمبلغ يقدر بـ 140 مليون دينار.

كما تم منح عقدين لتصميم وتصنيع وتوريد معدات فصل ثلاثية السوائل عالية ومنخفضة الضغط تستفيد منها وحدة معالجة الغاز بـ “تين فوي تبنكورت”، وهذا لكل من المؤسسة الوطنية للأنشطة العامة للصناعة والمؤسسة الوطنية لصناعة الهياكل المعدنية والنحاسية بمبلغ يعادل 69 مليون دينار جزائري لكل منهما.

في الأخير، تم توقيع عقد بين سوناطراك والفرع التابع لها “الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء”، يتعلق بإنجاز قاعدة حياة مخصصة لإيواء العاملين بمحطة الضخ قيد الإنجاز بغرد شڤة بحاسي مسعود.

وأوضح المصدر ذاته أن طاقة الاستيعاب بهذه القاعدة تتراوح بين 82 و120 سرير، وتقدر مدة إنجاز هذه المنشأة بـ 24 شهرا بقيمة تعاقدية تبلغ 3.4 مليار دينار جزائري.