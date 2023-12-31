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اقتصاد

سوناطراك: مسابقة انتقاء لتوظيف 1265 عامل

الشروق أونلاين
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سوناطراك: مسابقة انتقاء لتوظيف 1265 عامل

أطلق مجمع سوناطراك، مسابقة انتقاء موحدة عبر عدة ولايات لانتقاء 1265عامل لسد احتياجاته على مستوى منشآته الإدارية والإنتاجية.

وأضح بيان للمجمع أنه تم تنظيم مسابقة انتقاء لــ 1265 عامل لسد احتياجاتها على مستوى منشآتها الإدارية والإنتاجية والتي ستجري فعالياتها بمراكز الامتحانات المتواجدة بولايات وهران وبجاية وسكيكدة والأغواط والجزائر العاصمة”.

وأضاف البيان أنه “سيشارك في هذه المسابقة 5477 مترشح تتوفر فيهم شروط المسابقة، تم استدعاؤهم عن طريق المنصة الرقمية لعروض الحسابات الكبرى للوكالة الوطنية للتشغيل وفق الآلية المعتمدة في عمليات التوظيف بهدف تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة لهذه العملية الضخمة”.

وستستمر هذه المسابقة، التي يشرف عليها أساتذة من كل فروع المعهد الوطني للبترول التابع لسوناطراك بمشاركة اللجان الولائية للتشغيل للولايات المعنية، إلى غاية 03 جانفي 2024.

وقد سخرت سوناطراك “كل الظروف والمتطلبات اللوجستية من أجل إنجاح هذه المسابقة التي تضم هذا العدد الهائل من المشاركين”.

وأكدت سوناطراك أنه “من خلال هذه العملية الموحدة، تجدد سوناطراك التزامها الكامل بضمان مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في كل مسابقات الانتقاء، مع إضفاء كل المصداقية على مسارات التوظيف، قصد تمكين المؤسسة من جلب أفضل الكفاءات الشابة من شباب الجامعات والمعاهد الجزائرية”.

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