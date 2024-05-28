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اقتصاد

سوناطراك مطلوبة لتطوير قطاع المحروقات في موزمبيق

الشروق أونلاين
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سوناطراك مطلوبة لتطوير قطاع المحروقات في موزمبيق
ح.م
عرقاب مع وزير الاقتصاد الموزمبيقي

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء، وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية موزمبيق أرنييستوا ماكس تونيلا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وناقش الطرفان خلال لقائهما، حسب ما ذكره بيان للوزارة، الخبرة التي يمكن أن تقدمها الجزائر لموزمبيق، في مجالات البحث والاستكشاف واستغلال المحروقات.

حيث أكد الوزير عرقاب “استعداد الجزائر لدعم جمهورية موزمبيق، من خلال نقل درايتها وخبراتها في هذا المجال. في إطار إستراتيجية سوناطراك لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية”.

كما مكّنت المحادثات من تحديد فرص التعاون الهامة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية، والتكوين. بالإضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات في المجال المنجمي.

من جهته، أعرب الوزير الموزمبيقي عن “اهتمام بلاده بخلق مشاريع ملموسة للتعاون. في ظل علاقات الصداقة المتينة التي طالما ميزت العلاقات القائمة بين البلدين”.

كما أبدى تونيلا “رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة الجزائرية في عدّة مجالات، خاصة في مجال المحروقات. من خلال دراسة إمكانية وجود سوناطراك بالموزمبيق لتطوير وتنمية قطاع المحروقات”.

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