شايب يترأس ببروكسل اجتماعاً لتقييم الخدمات القنصلية والتحضير لموسم الاصطياف

ترأس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الثلاثاء، اجتماع عمل وتنسيق بمقر سفارة الجزائر في بروكسل، جمعه برؤساء المراكز القنصلية لمنطقة شمال أوروبا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ البرامج الموجهة لخدمة أفراد الجالية الوطنية بالخارج وتحسين الأداء القنصلي.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية فإن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية والتوجيهية التي يعقدها كاتب الدولة مع مسؤولي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، تنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية وتعزيز آليات التكفل بانشغالات الجالية الوطنية والاستجابة لتطلعاتها.

وشهد الاجتماع استعراض حصيلة النشاط القنصلي بمختلف دول شمال أوروبا، إلى جانب تقييم مدى تقدم تنفيذ المشاريع والإجراءات المتعلقة بتحديث وعصرنة المرفق القنصلي، خاصة ما يتعلق بتوسيع استخدام الرقمنة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين ظروف استقبال المواطنين والتكفل بطلباتهم.

كما خُصص جانب من أشغال اللقاء لتقييم التدابير الموجهة لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بدول شمال أوروبا، لاسيما تلك المرتبطة بتعزيز العمل الجواري، وتكثيف المبادرات التواصلية، وتطوير آليات الإصغاء والمرافقة، بما يسهم في توطيد الروابط بين أفراد الجالية ووطنهم الأم وتعزيز مساهمتهم في مسار التنمية الوطنية.

وتناول الاجتماع أيضاً التحضيرات الجارية لموسم الاصطياف، حيث أسدى كاتب الدولة تعليمات بضرورة تعزيز وسائل الإعلام والتوجيه لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج، وتكثيف التنسيق مع مختلف الهيئات والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والمرافقة خلال تنقلهم إلى أرض الوطن.

وفي ختام اللقاء، أشاد شايب بالجهود التي يبذلها رؤساء وأعوان المراكز القنصلية، داعياً إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتفاني من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للجالية الوطنية بالخارج وتجسيد توجيهات السلطات العليا في هذا المجال.