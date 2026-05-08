على هامش مشاركته في الدورة الـ2 لمنتدى استعراض الهجرة الدولية بنيويورك

شايب يلتقي مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة

وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)
سفيان شايب مع مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب.

أجرى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، سلسلة من المحادثات الثنائية مع كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفدرالية، علي محمد عمر، ونائب رئيس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة بمملكة هولندا، بارت فان دن برينك؛ ونائبة وزير شؤون المغتربين والتنقل البشري بجمهورية السلفادور، باتريسيا ناتالي غودينيز؛ وكذا وكيل وزارة العمال والمهاجرين بجمهورية الفلبين، جينال ت. رسول جونيور.

ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية اليوم الجمعة، 8 ماي، هذه اللقاءات التي جرت على هامش مشاركة كاتب الدولة في الدورة الثانية لمنتدى استعراض الهجرة الدولية بنيويورك، شكلت فرصة لتبادل الرؤى حول قضايا الهجرة وشؤون الجاليات، واستعراض التجارب الوطنية ذات الصلة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وتطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات في هذا المجال.

كما التقى شايب كذلك، مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، حيث تم التنويه بمستوى التعاون القائم بين الجزائر والمنظمة، والتأكيد على مواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى ترقية الحوكمة الشاملة للهجرة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون الدولي بهذا الشأن.

