شبكة تهرب كوكايين بقيمة مليارين من فرنسا إلى وهران

صورة من هاتف نقال تكشف مخزن السموم

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران في ختام مرافعتها، الإثنين ، في قضية استيراد كمية كوكايين بوزن 6 كيلوغرامات، إلى جانب الحيازة، النقل، التخزين بقصد المتاجرة بالممنوعات، تسليط عقوبات مشددة في حق المتورطين، تراوحت بين 15 سنة سجنا نافذا والسجن المؤبد.

وقائع هذا الملف تعود إلى تاريخ 01-02-2020 في وهران، وتحديدا بمحاذاة مقهى معروف يقع بمنطقة بئر الجير، أين تم توقيف المدعو (ق. م . أ)، الذي اعتبر بمثابة المفتاح في قضية الحال، وهو متلبس بنقل كمية من المخدرات الصلبة بحجم 3 كلغ، وبرفقته المدعو (ر. م. ب) على متن سيارة من نوع “رونو كليو 4″، وبعد التحقيق معه من طرف المصالح الأمنية، تم إسقاط 9 متهمين آخرين تباعا، فيما لا يزال 4 أفراد من ذات الشبكة في حالة فرار.

كما أسفرت التحريات عن انتزاع اعترافات أخرى من المتهم الرئيسي، بعد رفضه في البداية التصريح بها، مفادها تواجد شحنة مماثلة من الكوكايين بحوزة المتهم (هـ. ك)، الذي أكد بشأنه أيضا على أنه هو من كان يلقنه التعليمات بخصوص مسار الشحنة وكيفية تقسيم الأدوار، حيث تم الاتفاق على أن يتكفل هو بنقل نصف الكمية، على أن يكمل شقيقه (هـ. م) نقل الباقي، ما يعني أن إجمالي حجم البضاعة يقدر بستة كيلوغرامات من الكوكايين.

وأثناء المحاكمة، تم التطرق إلى خطة نشاط الشبكة، التي كان يحركها شخص من فرنسا، له علاقات مع مغاربة كانوا يمونونه بالمخدرات الصلبة، على أن يتم استقبالها على التراب الوطني بعد دخولها عبر ميناء مستغانم من طرف الموقوف الأول (ق. م. أ)، ثم التوجه بها وهران لتوزيعها على مروجيها في عدد من أحياء الولاية، وكذلك قاد تعميق البحث والتحري في الموضوع إلى الكشف عن مخبأ سري تمت تهيئته لتخزين هذا الصنف من المخدرات، ويتعلق الأمر بمرأب تابع لـ “شوروم” خاص بعرض وبيع سيارات فاخرة ملك لأحد المتهمين، وهو نفسه الشخص الذي اتضح أنه كان يتكفل بمهمة جمع عائدات بيع الكوكايين بمعية المدعو (ز. م)، والتي ناهزت قيمتها المليارين، ويشار أيضا إلى أنه تم توقيف متهم آخر يدعى (ع. س. ع. م)، بسبب ضبط صورة التقطت من كاميرا هاتفه النقال، تظهر مكان إخفاء المخدرات التي تتاجر فيها ذات الشبكة، إلى جانب تمكين كشوف المكالمات التي أجريت بتاريخ الواقعة مع المتهمين الموقوفين من تفكيك ما تبقى من خيوط الشبكة، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ح. ب. ع)، (م. م) و(ب. ع).

وقد حاول جل المتهمين إنكار علاقتهم بالكوكايين، ما عدا المتلبس بنقلها، وهي تصريحات اعتبرها ممثل الحق العام مجرد وسيلة من هؤلاء للتنصل من المسؤولية الجزائية، ملتمسا في حقهم معاقبتهم بالأحكام سالفة الذكر.