شبكة” كفاءة” الثقافية تفتح باب الترشح للدورة الثالثة لجائزة عمار بلحسن

نهاية ماي آخر أجل لاستقبال الترشيحات

أعلنت شبكة ” كفاءة” الثقافية عن إطلاق مسابقة جائزة عمار بلحسن للقصة القصيرة في دورتها الثالثة. وأوضح بيان للجهة المنظمة أن هذه الجائزة تأتي “تثمينًا واحتفاءً وانتصارًا لفن القصة القصيرة بصفتها تكثيفًا جماليًا ليومياتنا المعاصرة، وإحياءً لذكرى واحد من روّادها في المشهد الجزائري، بعد سنوات من الرّحيل والنّسيان”.

وبحسب الجهة المنظمة، يتعين على الراغبين في المشاركة لاحترام جملة من الشروط منها أن تكون المجاميع القصصية غير المنشورة من قبل ومكتوبة باللغة العربية ويسمح قانون الجائزة للجهة المنظمة بإقصاء كل مجموعة يتم نشرها قبل ظهور النتائج، كما يتعين على الكتاب احترام تخصص المسابقة المفتوحة حصرا للقصة القصيرة جدا، حيث تقرر تخصيص دورة 2023 للقصة القصيرة جدا على أن تكون الدورة التي تليها مخصصة للقصة القصيرة، كما يشترط في المشاركات أن تكون بالمجاميع القصصية لا بالنصوص منفردةً، ويشترط ألا تقل المجموعة الموجهة لجائزة القصة القصيرة جدا عن خمسين نصًّا.

وترسل النصوص إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض ” reseau.efficacite.culturelle.34@gmail.com”، المرفقة بصورة عن إحدى بطاقات الهوّية. وصورة شخصية عالية الجودة وسيرة ذاتية تتضمن معلومات الاتصال. قبل 31 ماي 2023. وتعلن القائمة القصيرة المتكونة من ثلاث مجموعات، يوم 01 أوت، على أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى يوم رحيل الفقيد عمار بلحسن الذي يوافق 29 أوت.

وخلافا للدورة الأولى التي نظمت بالدينار الرمزي تم رصد مبلغ عشرة ملايين سنتيم للفائز الأول حيث أوضح أمين الجائزة عبد الرزاق بوكبة أن هناك وعودا بتمويل الجائزة التي يصر على استمرارها حتى لو اضطر إلى الدفع من جيبه.

وتحظى المجموعة القصصية الفائزة بالمرتبة الأولى بالنشر، في طبعة جزائرية وعربية مشتركة وفق عقد مسبق بين الناشر والفائز، فيما تحظى المجموعتان المدرجتان في القائمة القصيرة بطبعة جزائرية، وفق عقد مباشر بين الكاتب والناشر أيضا .

وتتولى لجنة خاصة مهمة تقييم الأعمال المقدمة تتكون من الأكاديمية والقاصة مريم بغيبغ من الجزائر والقاص والأكاديمي حمد حاجي تونس والقاص والأكاديمي ياسين صبيح من سوريا والكاتب والأكاديمي علاوة كوسة من الجزائر والقاص عباس عجاج من العراق.