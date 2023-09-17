شبكة مواقيت جديدة لمرحلة التعليم الابتدائي

راحة مساء الثلاثاء والخميس لنظام الدوام الواحد

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تعديل “شبكة المواقيت الأسبوعية” بالنسبة لمرحلة التعليم الإبتدائي، يشرع في تطبيقها بداية من الموسم الدراسي 2023-2024، حسب ما ورد في منشور للوزارة.

وتهدف الوزارة من خلال إعدادها لشبكة مواقيت جديدة في مرحلة التعليم الابتدائي، إلى إحداث “الانسجام” في تنظيم الزمن الدراسي اليومي والأسبوعي في هذه المرحلة التعليمية، قصد “تجاوز الاختلالات المسجلة فيه”، مؤكدة أن هذه الشبكة الجديدة للتوقيت “تدخل حيز الخدمة بداية من السنة الدراسية 2023-2024”.

وحسب نفس الوثيقة، يعتمد هذا التعديل على “توحيد حجم الزمن الدراسي في نظام الدوام الواحد ونظام الدوامين، وتوحيد مواقيت دخول وخروج التلاميذ”.

كما تصبو الوزارة -حسب ذات المنشور– من خلال هذا التنظيم الزمني الجديد إلى “إيجاد فضاءات زمنية تسمح للتلاميذ بممارسة مختلف النشاطات الثقافية والرياضية ودمج حصص المعالجة في مسار التعلم اضافة إلى إدخال المرونة في التنظيم البيداغوجي باعتماد حصص تعلمية ذات ساعة واحدة وذات 45 دقيقة وذات 30 دقيقة، حسب طبيعة المواد والانشطة البيداغوجية”.

وفي هذا الصدد، فإن هذه الشبكة الجديدة للمواقيت تسمح “بتوفير أنصاف أيام للتلاميذ لتمكينهم من ممارسة التربية الرياضية والبدنية أو النشاطات الثقافية التي يرغبون بها”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “تلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي الذين يزاولون دراستهم بمؤسسات تعمل بنظام الدوام الواحد سيستفيدون من أمسية يومي الثلاثاء والخميس للراحة”- حسب ما علم من الوزارة.

كما سيمكن هذا التوقيت أساتذة اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الأمازيغية وكذا اساتذة التربية البدنية والرياضية والانجليزية من انجاز الحصص التربوية وفق المقرر الدراسي وتخفيف الحجم الساعي الخاص بهم.