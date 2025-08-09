شبيبة القبائل تتصل بـ “الفاف” وتنتظر رفع العقوبة خلال 48 ساعة

بعد العقوبة المسلطة عليها بمنعها من الاستقدامات

علمت الشروق من مصادر مطلعة من إدارة شبيبة القبائل أنهمن المقرر رفع العقوبة الإدارية المسلطة على الفريق من الفيفا والتي تمنع شبيبة القبائل من تأهيل لاعبيها الجدد خلال 48 ساعة.

وحسب مصادر مقربة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم فإن المراسلة التي بعث بها الاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد بأن الشبيبة مطالبة بدفع أموال المدرب البرتغالي الميدا على ثلاث مراحل إلى غايةشهر ديسمبر 2026، وهو ما قامت به إدارة ولد علي التي راسلت الاتحاد الجزائري وقامت بدفع أموال الميدا التي ستحوّل إلى الاتحاد الدوليوبمجرد أن يصل التحويل المالي إلى حسابات المدرب البرتغالي سترفع العقوبة رسميا، ويتم تأهيل اللاعبين الذين تم استقدامهم على غرار محيوص وآخرين، في حين يبقى الفريق ينتظر استقدام الثنائي فرحات وبلعيد، اللذان يواصلان التفاوض مع الإدارة.

موازاة مع ذلك، يواصل فريق شبيبة القبائل تحت قيادة المدرب الألماني جوزافزنباور تحضيراته بإسطنبول التركية قبل العودة إلى أرض الوطن الأسبوع المقبل.

وكانت إدارة الفريق قد عيّنت اللاعب الدولي السابق مراد كروف مديرا فنيا للفئات الشباب خلفًا لسليم مناد الذي انتقل للانضمام إلى مولودية الجزائر، ويرافقه عمر حمناد، مساعدا.

وفي ما يخص التعاقدات، أعلنت إدارة شبيبة القبائل تعاقدها مع المدافع اسامة بن عطية لمدة أربعة مواسم، في انتظار تأهيله رسميا.

وسيكون الظهير الأيمن الشاب (19 سنة)، خامس لاعب يستقدمه وصيف البطولة الوطنية خلال مرحلة الانتقالات الصيفية بعد المهاجم أيمن محيوص (27 عاما) القادم من شباب بلوزداد والإيفواري جوزيف آرثر بادا (22 عاما) من نادي سينغيدا التنزاني والمدافع العيد شاهين بلول من شباب قسنطينة وحمزة موالي من مولودية الجزائر.

أما المدافع محمد رضا حميدي الذي لعب الموسم الماضي مع “الكناري” على سبيل الإعارة قادما من نادي بارادو، فقد انتقل نهائيا للكناري بعقد يمتد لأربعة مواسم. وتنوي شبيبة القبائل التعاقد مع عناصر أخرى قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.