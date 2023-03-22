شعيبي: “أشكر الجمهور الجزائري على مساندته لنا وسنبذل كل مجهودانا لإسعاده”

قال الوافد الجديد إلى المنتخب الوطني، فارس شعيبي، في تصريحات لموقع “الفاف”، إنه لم يجد صعوبة في الاندماج مع المجموعة، بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد.

وأضاف شعيبي: ” وجود لاعبين جدد سهل اندماجي، كما استقبلنا بحفاوة من طرف اللاعبين القدامى”.

وتوجه لاعب نادي تولوز الفرنسي بالشكر للجماهير الجزائرية، حيث قال: ” اشكر الجمهور الجزائري على مساندته لنا، تنتظرنا تحديات كبيرة ضمن مشروع المنتخب الوطني، وسنعمل كل ما في وسعنا لإسعاد هذه الجماهير”.

وعن شعوره بالتواجد مع المنتخب الوطني، قال شعيبي: “صراحة أنا فخور بالتواجد هنا، وكنت أنتظر هذه اللحظات منذ مدة”.