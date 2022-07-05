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الجزائر

شنقريحة: 5 جويلية عنوان لطبيعة الإنسان الجزائري الذي لاينحني

الشروق أونلاين
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شنقريحة: 5 جويلية عنوان لطبيعة الإنسان الجزائري الذي لاينحني
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الفريق أول السعيد شنقريحة

يمثل تاريخ 5 جويلية يوما عظيما في تاريخ الأمة الجزائرية، حسب ما جاء في تهنئة الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وقال الفريق أول في تهنئته:”لقد كان الخامس يوليو 1962، يوما عظيما في تاريخ الأمة الجزائرية. فيه خرج شعبا الأبي في كلّ شبر من وطننا، فرحا واحتفالا بالنصر المبين على المستدمر البغيض”.

وأضاف:”إن هذا اليوم المشهود سيبقى إلى الأبد رمزا لانتصار الحقّ على الباطل، وعنوانا لطبيعة الإنسان الجزائري، الذي لا يرضى عن العزة والكرامة بديلا”.

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