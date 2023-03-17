شهادة لتوطين المشروع المبتكر لفائدة الطلبة

تصدرها الجامعات استعدادا للحصول على وسم "لابل"

راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري الجامعات من أجل استصدار شهادة ادارية، تسمى شهادة توطين المشروع المبتكر لدى حاضنة الأعمال، لتمكين الطلبة من تسجيل مشاريعهم في الموقع للحصول على وسم”ستارتاب، ديزاد”.

وذكرت المراسلة المحررة من قبل رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية بوزارة التعليم العالي، يوم 16مارس الجاري، مديري الجامعات بأهمية مرحلة توطين الافكار المبتكرة لدى حاضنات الأعمال، من أجل الحصول على وسم “لابل”، مشروع مبتكر في اطار إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية مؤسسة ناشئة و شهادة جامعية لبراءة اختراع، وهذا في إطار تطبيق القرار الوزاري رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 الذي يحدد كيفيات اعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة من قبل طلبة مؤسسات التعليم العالي.

وجاء في المراسلة -تحوز الشروق نسخة منها- بأنه “وفي إطار متابعة ومرافقة الطلبة المنخرطين في القرار الوزاري رقم 1275، ولحسن تطبيق الآليات المعتمدة لتجسيده، ومن خلال التنسيق المستمر مع اطارات وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لاسيما اللجنة الوطنية لمنح الوسم “لابل”، وبتوصية من رئيسها يرجى استصدار شهادة ادارية تسمى شهادة توطين المشروع المبتكر لدى حاضنة الأعمال التابعة لمؤسساتكم، اذ تعتبر هذه الوثيقة ذات أهمية في ملف تسجيل المشاريع المبتكرة لدى الموقع الالكتروني startup.dz للحصول على وسم “لابل”، وفي ذات السياق دعت اللجنة لضرورة تسجيل حاضنات الأعمال في ذات المنصة sartup.dz للحصول على وسم “حاضنة أعمال”.

وجدير بالذكر بأن عدد المشاريع المسجلة عبر جامعات الوطن في إطار شهادة جامعية مؤسسة ناشئة، بلغ أزيد من 11 ألف مشروع فكرة مبتكرة، وستتم مرافقة الطلبة أصحاب الأفكار للتخرج في شهر جوان بمشاريع قابلة للتجسيد، ليتحصل أصحابها على تمويل الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، وضمن التسهيلات التي ترافقهم خلال كل مراحل إنشاء هذه المؤسسات التي تعول عليها وزارة التعليم العالي لخلق الثروة والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة.