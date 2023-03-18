شيخ المدربين الفرنسيين يُنصف عوّار

أنصف شيخ المدربين الفرنسيين غي رو اللاعب الجزائري المُغترب حسام عوّار، بعد اتّخاذه قرار تمثيل ألوان “الخضر”.

وكان عوّار قد صرّح للقناة الإلكترونية للاتحاد الجزائري لِكرة القدم مُؤخّرا، بِأنّه نادم بِسبب ارتدائه سابقا لِزيّ منتخبات فرنسا (أشبال وآمال وأكابر)، وهو ما سبّب له “تكالب” بعض الفرنسيين ضدّه.

وقال التقني غي رو (84 سنة) مُتطرّقا إلى عوّار واللاعبين المُغتربين بِفرنسا: “هؤلاء الأطفال لديهم روابط ثقافية وعاطفية مع بلدان آبائهم أو أجدادهم. هم مُرتبطون بِهذه البلدان. أنا أتفهّم قرار وتصريحات عوّار”.

وأضاف المدرب الأسبق لِموسى صايب وعبد الحفيظ تاسفاوت، في ظهور له عبر إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية، الأحد: “لقد نسينا عوّار عندما كان في لياقة بدنية جيّدة ومستوى فني عالي، وشارك مع منتخب فرنسا لِأقلّ من 23 سنة”.