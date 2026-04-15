صادرات عين تموشنت من المنتجات السمكية تتخطى 600 ألف يورو

"الاقتصاد الأزرق" يساهم في تنويع مصادر الدخل

بلغت صادرات ولاية عين تموشنت من المنتجات السمكية 600 ألف يورو منذ مطلع العام، وهذا حسب ما كشف عنه مدير الصيد البحري للولاية هواري قويسم في تصريح لـ”الشروق”.

وبلغ حجم الصادرات قرابة 200 طن، جرى توجيهها نحو عدد من الدول الأوروبية بينها فرنسا والبرتغال، وشملت هذه الصادرات، القشريات والأخطبوط، وهي من بين أهم المنتجات البحرية التي تتميز بها المنطقة.

وأوضح قويسم أن حجم الصادرات المسجل يعد منخفضا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، مرجعا ذلك إلى الاضطرابات الجوية التي شهدتها الولاية خلال الفترة الأخيرة، وقد أثرت هذه الظروف المناخية بشكل مباشر على نشاط الصيد البحري، حيث اضطر العديد من أصحاب السفن إلى تقليل خرجاتهم.

وتنشط بولاية عين تموشنت عدة وحدات متخصصة في تصدير المنتجات السمكية، استطاعت خلال السنوات الأخيرة فرض وجودها في الأسواق الدولية، وبنظر المصدر ذاته، فإن رقم 600 ألف يورو، يمثل إضافة اقتصادية هامة تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني خارج قطاع المحروقات.

وفي سياق تطوير القطاع، كشف قويسم عن مشروع استثماري جديد يدخل حيز الخدمة خلال الشهر المقبل، يتمثل في تربية الأسماك في قاع البحر، وسيتم إطلاق المشروع مبدئيا عبر أربعة أقفاص عائمة على مستوى شاطئ ولهاصة، ضمن مساحة بحرية تقدر بـ20 هكتارا.

ويهدف هذا المشروع إلى استزراع نحو 1.4 مليون من صغار الأسماك كمرحلة أولى، مع السعي لتحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 400 طن سنويا من أسماك القاجوج الملكي وذئب البحر مع نهاية السنة الجارية، ما يعكس توجها استراتيجيا نحو تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الأزرق في الجزائر.