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الجزائر

صحفيو وعمال “ليبرتي” يستنكرون قرار غلق الجريدة

الشروق أونلاين
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صحفيو وعمال “ليبرتي” يستنكرون قرار غلق الجريدة
شعار صحيفة "ليبرتي"

عبّر صحفيو وعمال جريدة “ليبرتي” عن استغرابهم لقرار غلق الجريدة، بعد 30 سنة من الصدور. بدعوى أنها تواجه صعوبات مالية.

وجاء في بيان لعمال وصحفيّي الجريدة:”لقد علمنا باستغراب شديد أن المساهم الأساسي في الشركة الناشرة لصحيفة Liberté اليومية قد اتخذ قرارًا بإغلاق الجريدة”.

وأضاف البيان:”يأتي هذا القرار غير المتوقع، في وقت بدأت فيه الصحيفة سلسلة إجراءات تهدف إلى إصلاح الوضع الاقتصادي للشركة”.

وتابع موضحا:”تمّ تنفيذ خطة اجتماعية وافتتاح موقع إلكتروني جديد. علاوة على ذلك، لا يزال لدى شركة النشر موارد مالية كافية لتمكينها من الاستمرار في الوجود”.

قبل أن يبدي استنكاره لقرار الغلق بالقول:”لم نفهم الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى قرار إغلاق الصحيفة. وقد طلبنا مقابلة المالك لعرض بدائل له، لكن بدون جدوى”.

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