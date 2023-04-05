صحف عالمية “تتهجم” على كومبواري.. وتؤكد “تضامنها” مع حجام

واصل إبعاده عن مباراة الكأس الأربعاء أمام ليون

لم تمر قضية الدولي الجزائري جوان حجام، لاعب نادي نانت الفرنسي، مع مدربه أنطوان كومباري، مرور الكرام، عقب استبعاده من التشكيلة الأساسية لرفضه الإفطار خلال خوض المباريات الرسمية، حيث وقفت عديد الصحف والمواقع الرياضية العالمية إلى جانب الوافد الجديد على المنتخب الوطني، مؤكدة تضامنها معه في القرار الذي اتخذه بالصيام، ملحة على ضرورة احترام المدرب لديانة اللاعب، ومن ثم الاقتداء بالمدرب الشهير الإيطالي كارلو أنتشيلوتي، الذي أكد احترامه للدولي الفرنسي ذي الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة، الذي شارك صائما في إطار “الليغا” أمام فاليادوليد.

وكان مدرب نادي نانت كومباري، قد قرر إبعاد الدولي الجزائري حجام من مواجهة ريمس الأحد الفارط في إطار البطولة، لحساب الجولة التاسعة والعشرين من البطولة المحلية، قبل أن يتمسك برأيه مجددا ويقرر إبعاده للمرة الثانية على التوالي في مباراة الأربعاء ، أمام ليون، في إطار الكأس، علما أن تقارير إعلامية فرنسية كانت قد أكدت أن اتحاد الكرة كان قد أرسل بريدا إلكترونيا لجميع الحكام يذكرهم بضرورة احترام لوائحه، وعدم إيقاف المباريات للإفطار في شهر رمضان.

وعنون موقع “العربي الجديد” بالبنط العريض: “هل استبعد مدرب نانت الفرنسي المدافع الجزائري حجام بسبب صيام رمضان؟”، قبل أن تخوض في الموضوع وتتطرق إلى القضية التي صارت حديث العام والخاص في فرنسا، حيث لمحت الوسيلة الإعلامية إلى أن قرار الإبعاد له علاقة مباشرة باختيار اللاعب تمثيل ألوان منتخب بلاده الجزائر.

أما موقع “غول العالمي”، فقد عنون “سقوط حجام من القائمة بسبب قرار رفضه الإفطار في رمضان”، كذلك الأمر بالنسبة لموقع “نسور مالي” الذي أكد دعمه للاعب في خياره الصيام في شهر رمضان، متهما المدرب بالضغط على اللاعب حتى يفطر، حيث كتب الموقع المالي “كرة القدم ليست مهمة أكثر من تعاليم الدين الإسلامي”، ليسير موقع “أفريك توب سبور” على نهج سابقيه ويكتب “كومبواري لا يتغيّر، في القرار الذي يخص اللاعب حجام”.

من جهته، خصص موقع “نيوز تي أن جي” حيزا كبيرا للقضية معبرا عن تضامنه مع اللاعب الجزائري، الذي اختار الصيام، وفقا لما يمليه عليه الدين الإسلامي”، كذلك الأمر بالنسبة لـ “الحرة” التي عنونت “بسبب الصيام.. مدرب فرنسي يستبعد نجمه الجزائري من مباراة هامة”.