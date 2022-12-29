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صدور قانون المالية 2023 في الجريدة الرسمية

الشروق أونلاين
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صدور قانون المالية 2023 في الجريدة الرسمية
أرشيف
وزارة المالية

صدر قانون المالية 2023 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 89). بعد أن وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد الماضي.

وتمّت المصادقة على مشروع القانون، الذي يتضمّن أضخم ميزانية في تاريخ البلاد، على مستوى غرفتي البرلمان يومي 22 نوفمبر، و8 ديسمبر.

ويتضمّن قانون المالية 2023 إيرادات بـ 7.901 مليار دينار، مقابل مدفوعات بـقيمة 13786 مليار دج، منها 9.767 مليار دينار لميزانية التسيير.

ويتوقع القانون نسبة نمو عند 4.1 بالمائة، ومعدل تضخم عند 5.1 بالمائة. فيما يرتقب أن تصل قيمة صادرات البلاد إلى 46.3 مليار دولار. مقابل 36.9 مليار دولار من الواردات.

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