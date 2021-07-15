-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
المحكمة العليا ترفض إعادة محاكمة أويحي وسلال مجددا
منوعات

صناعة سيارة كهربائية جزائرية.. الكناس يدرس المشروع   

الشروق أونلاين
  • 5266
  • 3
صناعة سيارة كهربائية جزائرية.. الكناس يدرس المشروع   

قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي، رضا تير، إن هيئته تعكف على دراسة إمكانية تصنيع سيارة كهربائية جزائرية، معتبرا أن كل الوسائل لتحقيق هذا النوع من المشاريع ذات البعد البيئي متوفرة.

وذكر تير، الاربعاء، خلال لقاء صحفي على هامش  لقاء متبوع بنقاش حول السياسات البيئية نظم  بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام  بعين البنيان أن مجلس الكناس الذي يترأسه “يدرس فكرة تصنيع السيارة الكهربائية الجزائرية”.

وقال رضا تير أن “الجزائر تملك كفاءات ذائعة الصيت في مختلف التخصصات التي من شأنها تطوير مشروع كهذا إضافة إلى الموارد الطبيعة اللازمة لتحقيقه على غرار الحديد والصلب، مشيرا في هذا السياق أن “لا شيء يمنع الجزائر من السعي لإنجاح هذا المشروع الطموح”.

وأوضح تير أن الكناس “يرحب بكل المبادرات ويشجع القدرات الوطنية لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة”.

دراسة: 45 بالمائة من السائقين الجزائريين يرغبون في اقتناء سيارة كهربائية

وكانت دراسة سوق أنجزتها مؤسسة توزيع المنتوجات النفطية نفطال على المستوى الوطني، كشفت بأن 45 بالمائة من السائقين الجزائريين يرغبون في اقتناء مركبة كهربائية.

وصرح مسؤول المؤسسة لوكالة الأنباء الجزائرية أن “هذه الدراسة تشير إلى أن 78 بالمائة من السائقين الجزائريين المستجوبين لديهم فكرة عن المركبة الكهربائية”.

وأوضح المستشار الأول للرئيس المدير العام لنفطال، عادل بن تومي أنه “في حين أن 66 بالمائة من سائقي السيارات المستجوبين مستعدون لاستعمال مركبة كهربائية، على الفور أو على المدى القصير، فإن 45 بالمائة منهم يريدون اقتناء مركبة كهربائية و 24 بالمائة لا يزالوا مترددين”.

ولدى تطرقه إلى العراقيل التي تقف أمام بروز المركبات الكهربائية والتي عبر عنها سائقو السيارات المترددون، ذكر انعدام التجربة في صيانة وتصليح هذا النوع من المركبات (31 بالمائة) يليها غياب محطات الشحن السريع (30 بالمائة) وسعر المركبات الكهربائية مقارنة بالمركبات الحرارية (22 بالمائة) وكذا التخوف من غياب قطع الغيار (18 بالمائة).

واعتبر رئيس أمانة اللجان المكلفة بنشاطات تصنيع المركبات ووكلاء السيارات الجديدة، محمد جبيلي أن المركبات الكهربائية فرضت وجودها عبر العالم كوسائل نقل جديدة وينبغي على الجزائر مواكبة هذا التقدم التكنولوجي.

هذا ما جعل وزارة الصناعة تلح، خلال مراجعة دفتر الشروط، على ضرورة اجبار وكلاء السيارات على استيراد مركبات كهربائية على الأقل لضمان ولوج هذا النوع من المركبات السوق الجزائرية.

ولعدم اجبار وكلاء السيارات على استيراد المركبات الكهربائية التي قد لا يتمكنون من بيعها على مستوى السوق، أدخلت الوزارة تعديلات على المرسوم التنفيذي 21-175 المعدل للمرسوم 20-227 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بشكل يجعل “وكيل السيارات مطالب بالرد على كل طلب اقتناء مركبة كهربائية بنسبة 15 بالمائة من وارداته الاجمالية السنوية”.

من جهة أخرى، أكد السيد جبيلي أنه في حالة ما إذا قرر صانع الاستقرار في الجزائر، يمكنه صنع مركبات حرارية وكذا كهربائية، معتبرا بأن الصانعين سيستفيدون من ادراج مركبات كهربائية في مجموعتهم المصنعة محليا.

وبخصوص نسبة 15 بالمائة من المركبات الكهربائية في حجم مبيعات الوكلاء، اعتبر مؤسس الموقع الجزائري المتخصص في السيارات “DZMOTION” وهو مهندس واستاذ في الهندسة الميكانيكية، سفيان بركات أن هذا الاجراء أمر جيد.

وأكد على ضرورة تشجيع الجزائريين بإجراءات تحفيزية من حيث الجانب المالي لحثهم على اقتناء مركبة كهربائية وعدم الاكتفاء بحجة حماية البيئة.

وأضاف السيد بركات أنه اذا كانت التحفيزات المالية تجعل سعر المركبات الكهربائية مطابقا لسعر المركبات الحرارية، فإن المواطن الجزائري سيقتني هذا النوع من المركبات خصوصا وأن التزود بالوقود سيكلفه ثلاث مرات سعر شحن بطارية مركبته الكهربائية.

مقالات ذات صلة
ما حقيقة المعلومات المتدوالة عن إعلان الرئيس التونسي إفلاس بلاده؟

ما حقيقة المعلومات المتدوالة عن إعلان الرئيس التونسي إفلاس بلاده؟

33 ألف دولار لمن ينتقل للعيش في هذه القرى الإيطالية!

33 ألف دولار لمن ينتقل للعيش في هذه القرى الإيطالية!

زرع شريحة في الجسم بعد التلقيح.. العالم بلقاسم حبة يعلّق

زرع شريحة في الجسم بعد التلقيح.. العالم بلقاسم حبة يعلّق

تطوير اختبار لقياس نسبة السكر في الدم من دون وخز!

تطوير اختبار لقياس نسبة السكر في الدم من دون وخز!

الترجمة ما زالت تفرض نفسها رغم الثورة التكنولوجية

الترجمة ما زالت تفرض نفسها رغم الثورة التكنولوجية

عالم روسي: البديل لرفض التلقيح ضد كورونا هو ارتداء بدلة رواد الفضاء

عالم روسي: البديل لرفض التلقيح ضد كورونا هو ارتداء بدلة رواد الفضاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • soheyb

    الم يسئلو عن سعر السيارة الكهربائية اولا, فرق بين الرغبة الشرائية والقدرة على الشراء ... انا مثلا اريد شراء فيلا فخمة ولكن قدرتي الشرائية لا تسمح بذلك

    8
  • حكومات البيروات و القحط التنموي الشديد

    شركة نفطية تروج للسيارة الكهربائية هذا عجب العجاب . لكن الدراسة هذه تم اجراءها ميدانيا أم تم اجراءها في المكاتب المغلقة و المكيفية ؟ مع العلم ان عموم السائقين لا يعلمون ايجابيات و سلبيات السيارة الكهربائية . و اجراء سبر أراء علي شيئ مجهول هو ضرب من الخيال . فاذا كانت غالبية محطات الوقود لا يباع فيها سيرغاز الذي تم الترويج له منذ ثماننيات القرن الماضي . فما بالك بوقود السيارة الكهربائية وتجهيزات الشحن . فبدل توزيع الكهرباء علي السيارات علي الحكومات تزويد المصانع الجديدة و الحقول والبساتين بالكهرباء الفلاحية . واعتبارها قضية سيادة وطنية و أمن عام للدولة .

    10
  • مواطن

    من يحب اقتناء السيارات الكهربائية فيجب أن يتوفر فيه شرطان و هما القدرة المالية و بيت أو فيلا بمرأب فيه شاحن كهربائي منزلي. و هذان الشرطان يجعلان نسبة 45% تنخفظ الى 5%.

    7

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد