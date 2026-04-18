صناعة.. 1675 وعاءً عقارياً معروضاً عبر المنصة الرقمية للمستثمر

بلغ عدد الأوعية العقارية المعروضة عبر المنصة الرقمية للمستثمر منذ دخولها حيز الخدمة 1675 وعاءً عقارياً بمساحة تفوق 3000 هكتار موزعة عبر الوطن، من بينها 1427 وعاءً مكوناً من 2274 قطعة أرضية موجهة لاحتضان مشاريع صناعية على مساحة إجمالية تقدر بـ 2850 هكتار، حسب ما أكده وزير الصناعة يحيى بشير.

وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خُصصت للأسئلة الشفوية، أن 1377 وعاءً من هذه الأوعية تقع داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، سواء القديمة أو قيد الإنجاز، بمساحة 2111 هكتار، منها 786 وعاءً داخل المناطق الصناعية موزعة عبر 56 منطقة صناعية، وذلك في إطار المنصة الرقمية التي أُطلقت قبل سنتين لتسهيل ولوج المستثمرين إلى العقار الصناعي.

وفيما يتعلق بتطوير هذه المناطق، أشار إلى أن قانون المالية للسنة الجارية منح اعتمادات مالية لمشاريع مناطق صناعية قيد التهيئة، ما سيسمح باستكمال الأشغال في المناطق التي تعرف تقدماً معتبراً في وتيرة الإنجاز، على أن يتم تهيئة المشاريع المتبقية بحلول سنة 2028.

وبخصوص مشروع إنجاز منطقة صناعية بالصوامع، أبرز الوزير أن الدولة رصدت غلافاً مالياً لإنجاز دراسة خاصة به ضمن ميزانية 2026، مؤكداً أن مصالح الوزارة تولي أهمية كبيرة للملفات التي من شأنها ضمان وفرة الأوعية العقارية.

أما فيما يخص الاستثمار بولاية البيض، فقد تم تخصيص أغلفة مالية معتبرة لإنشاء وتهيئة الأوعية العقارية، من بينها مشروع المنطقة الصناعية الجديدة بالرقاصة على مساحة 150 هكتار، والذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 80 بالمائة.

من جهة أخرى، تعمل مصالح ولاية أولاد جلال على إجراء جرد شامل وتطهير للعقار الاقتصادي بمناطق النشاط، بهدف استرجاع الأوعية غير المستغلة وإخضاعها لإجراءات الفحص والمطابقة التقنية، تمهيداً لإدراج الحصص المتوفرة تدريجياً ضمن المنصة الرقمية للمستثمر.