صنهاجي: الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأزمات الصحية

المنظومة الصحية القديمة أبانت عن محدوديتها

أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي الخميس بوهران على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي والرياضيات للاستشراف والتنبؤ بالأزمات والجائحات الصحية والتحضير المناسب لها.

وذكر البروفيسور صنهاجي للصحافة على هامش أشغال الملتقى المتوسطي الـ19 لأمراض القلب والرئة أن “استخدام الذكاء الصناعي والرياضيات لتطوير الصحة من أهم أهداف الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي يرأسها والتي أنشاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل وضع نظام صحي متطور يضمن مستوى عال من العلاج والطب النوعي وتوسيع الوقاية من الأمراض”.

وذكر أن الوكالة الوطنية للأمن الصحي تضم خبراء يدرسون بمنهجية وبطريقة علمية كل المؤشرات والأسباب المتعلقة بكل الأمراض، وبالتالي “لدينا تقنيات لاسيما الذكاء الاصطناعي ومعالجة المعطيات الكبرى ذات الصلة بالصحة وبمساعدة مختصين في المجال الطبي والرياضيات والإعلام الآلي والتنبؤ والنمذجة”.

وتكمن أهمية استعمال الذكاء الاصطناعي –حسب نفس المسؤول- في أن “المنظومة الصحية القديمة أبانت عن محدوديتها خلال الأزمات الصحية الطارئة على غرار كوفيد-19 الذي أظهر ضعف كافة المنظومات الصحية العالمية، حيث كان رد الفعل بعد وقوع الجائحة وهو ما لم يسمح بالتحكم فيها إلا بعد سنوات منها”.

والحل الوحيد لمثل هذه الأزمات الصحية – كما جاء على لسان البروفيسور صنهاجي- هو “استباقها والاستعداد الجيد لها بتحضير لقاحات أو أدوية مناسبة وبتوصيات سواء خاصة بالبيئة أو النظام الصحي وغيرها”، مشيرا الى أن “استعمال الطرق العلمية لمعالجة المعطيات وربطها رياضيا وبالذكاء الاصطناعي تمكننا من الحصول على إشارة حتى لو كانت ضعيفة تجعلنا نستبق الأمور”.