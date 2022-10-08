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صور الجزائر من الفضاء تُبهر رائدة فضاء دولية

الشروق أونلاين
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صور الجزائر من الفضاء تُبهر رائدة فضاء دولية
ح.م
واحدة من الصور التي نشرتها رائدة الفضاء

عبرت رائدة الفضاء الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي والتي تتولى قيادة المحطة الدولية عن انبهارها بجمال الجزائر من خلال صور التقطتها لها عبر الفضاء.

ونشرت رائدة الفضاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” منشورا قالت فيه “أهلا بالجزائر”.

وأضافت “الجزائر، عاصمتها الجزائر العاصمة وتقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتتوسطها مدينتين ساحليتين وهران وعنابة.

كما أرفقت الرائدة الإيطالية منشورها بصور رائعة التقطتها من الفضاء لخليج العاصمة ⁧‫وسماء مدينتي ⁧‫عنابة‬⁩ ووهران‬⁩.

للإشارة فقد سبق لوكالة “ناسا” أن نشرت  صورة للصحراء الجزائرية، والتي تظهر مدى جمال وشساعة هذه الأخيرة.

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