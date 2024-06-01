صور من ورشات أضخم مشروع للسكة الحديدية في تاريخ الجزائر

نشر التلفزيون العمومي يوم السبت، صورا من ورشات إنجاز خط السكة الحديدية الذي يربط بشار بتندوف وغارا جبيلات على مسافة 950 كلم.

ووصف التلفزيون هذا الخط، الذي يهدف إلى نقل خام الحديد المستخرج من مناجم غارا جبيلات، نحو مناطق التصنيع، بأنه أضخم مشروع للسكة الحديدية في تاريخ الجزائر.

ويقسّم خط السكة الحديدية على 3 مقاطع، بحيث يمتدّ الأول على مسافة 200 كلم، من مدينة بشار إلى حدود الولاية مع بني عباس. وهو يتضمن محطتين بكل من العبادلة وحماقير.

أما المقطع الثاني فهو يربط تندوف بأم العسل على مسافة 175 كلم. ويضمّ محطة بأم العسل، ومحطتين لنقل المسافرين والبضائع بمدينة تندوف.

فيما يقسّم المقطع الثالث بدوره، إلى جزئين. إذ يربط الجزء الأول بين حماقير وأم العسل على مسافة 440 كلم، ويضم محطّتين بكل من تبلبالة وحاسي خبي.

بينما يمتد الجزء الثاني من تندوف نحو غارا جبيلات، على مسافة 135 كلم. ويتضمّن محطة واحدة بغارا جبيلات.