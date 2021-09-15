ضربة انطلاقة خاطئة لِفريقَي بن ناصر وغزال

سجّل اللاعبان الدوليان الجزائريان إسماعيل بن ناصر ورشيد غزال مساء الأربعاء، انطلاقة مُتعثّرة في الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وخسر فريق ميلان آسي الإيطالي بِنتيجة (2-3) أمام المضيف نادي ليفربول الإنجليزي.

وشارك متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر أساسيا ضد ليفربول، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 71، تاركا فريقه ميلان آسي مُنهزما بـ (2-3).

وعن الفوج الثاني ذاته، تعادل أتليتيكو مدريد الإسباني سلبا مع الزّائر بورتو البرتغالي.

وفي الجولة الثانية بِتاريخ الـ 28 من سبتمبر الحالي، يلعب بن ناصر وفريقه الميلان مع الضيف أتليتيكو مدريد. ويُواجه ليفربول خارج القواعد المُنافس بورتو.

وفي المجموعة الثالثة، خسر فريق بشكتاش التركي بِميدانه (1-2) أمام نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وشارك المهاجم رشيد غزال أساسيا ضد دورتموند، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 89، تاركا فريقه بشكتاش مُتخلّفا في النتيجة بـ (0-2).

وعن الفوج ذاته، مُني سبورتينغ لشبونة البرتغالي بِهزيمة ثقيلة (1-5)، داخل القواعد أمام أجاكس أمستردام الهولندي.

وفي الجولة الثانية، يلعب رشيد غزال وفريقه بشكتاش أمام المضيف أجاكس. ويُواجه فريق دورتموند الزّائر نادي السبورتينغ.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى الدور ثمن النهائي لِرابطة أبطال أوروبا، بينما يتحوّل صاحب المركز الثالث إلى منافسة الدوري الأوروبي. في حين يخرج مُتذيّل لائحة الترتيب من السّباق.