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طالبوا بعزله.. مغردون صهاينة يشنون هجوما على إمام المسجد الحرام

الشروق أونلاين
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طالبوا بعزله.. مغردون صهاينة يشنون هجوما على إمام المسجد الحرام
ح.م
خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد

شن مغردون صهاينة هجوما واسعا على إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، بسبب خطبة الجمعة الأخيرة، مطالبين باعتقاله وعزله.

وكان الشيخ صالح بن حميد، قد قال في دعاء خطبته التي بدت مكتوبة:”اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك”.

وتابع: “اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.. اللهم ندرأ بك في نحورهم.. ونعوذ بك من شرورهم”.

وأثار هذا الدعاء غضب الصهاينة على شبكات التواصل الاجتماعي، وهاجموا الشيخ بن حميد في مجموعة من التغريدات، لدرجة مطالبة ولي العهد محمد بن سلمان بعزله.

وتجرأ الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، على المطالبة باعتقال صالح بن حميد، ووصف خطبته الأخيرة بأنها تحتوي على “كراهية”.

وعلق الصحفي الصهيوني كوهين: “شيخ سعودي يلعن اليهود أكثر من أهم منبر للإسلام في مكة المكرمة”.

وفي تغريدة أخرى قال كوهين “أرسلت منذ قليل إلى الجهات الحكومية الإسرائيلية ترجمة عن خطبة المدعو صالح. الخطبة التحريضية ضد اليهود كما أرسلتها لجهات أمريكية”.

وبالموازاة مع الهجمة الصهيونية أطلق مغرِّدون على موقع “تويتر”، حملة تضامن واسعة مع إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، ضد الهجوم الإسرائيلي عليه.

وتصدر هاشتاغ “كلنا_الشيخ_بن_حميد” قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في المملكة، ووصل عدد التغريدات عبر هذا الهاشتاغ إلى أكثر من 20 ألف تغريدة حتى الآن.

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