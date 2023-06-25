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في تصنيف جديد لتاست أطلس..

طبق جزائري من أحسن أطباق الدجاج في العالم

الشروق أونلاين
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طبق جزائري من أحسن أطباق الدجاج في العالم
طاجين الزيتون الجزائري

أطلق موقع “تاست أطلس” المتخصص في متابعة أخبار الأكلات عبر العالم، تصنيفًا جديدًا لأحسن أطباق الدجاج عالميا.

وجاء طبق “طاجين الزيتون الجزائري” في المرتبة الثامنة عالميا، من بين أفضل 100 طبق لأحسن أطباق الدجاج عالميا.

كما تصدر الطبق الجزائري “طاجين الزيتون” قائمة أفضل أطباق الدجاج على المستوى الإفريقي والعربي.

ويعتبر “طاجين الزيتون” من أشهر أطباق المطبخ الجزائري، الذي يواصل (المطبخ الجزائري) سيطرته على قائمة الأطباق خاصة على الصعيد الإفريقي.

يذكر أن “طاجين الزيتون” طبق جزائري تقليدي مشهور مصنوع من مزيج عدة مواد، حيث تستغرق مدة تحضيره ما بين 15 و20 دقيقة.

واختار الموقع نفسه طبق “طاجين الزيتون” الجزائري من بين أفضل 50 طبق دجاج، في وقت سابق.

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