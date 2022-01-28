طرأ جديد بِخصوص “غلام”

طرأ جديد، الجمعة، بِخصوص راهن ومستقبل اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام، مدافع فريق نابولي الإيطالي.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد ذكرت في الأيّام القليلة الماضية، بِأن غلام أوشك أن يُبرم صفقة انتقال إلى النادي المحلّي لاتسيو.

وتراجعت إدارة نادي نابولي عن قرار السماح للاعبها غلام بِتغيير الأجواء، نحو فريق لاتسيو في سوق الإنتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي. كما ذكرته صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الجمعة. التي أضافت أن المدافع الأيسر الجزائري سيتنافس في منصبه مع زميله البرتغالي ماريو روي، وأن البديل الأوروغواياني ماتياس أوليفيرا لن يأتي إلى فريق نابولي حتى الصيف المقبل.

وسيستمرّ فوزي غلام في ارتداء زيّ نادي نابولي الإيطالي، حتى انقضاء مدّة العقد في الـ 30 من جوان المقبل.