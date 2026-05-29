طهران وواشنطن تقتربان من اتفاق جديد بانتظار قرار ترامب  

أكد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الخميس، أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا “تقدما كبيرا” نحو التوصل إلى اتفاق يهدف لتمديد وقف إطلاق النار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد.

وقال فانس، في تصريحات للصحافيين، إن الجانبين الأميركي والإيراني يواصلان مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بصياغة الاتفاق، مضيفا: “نحن نتبادل الآراء حول بعض النقاط اللغوية، وقد أحرزنا تقدما كبيرا”.

وأوضح نائب الرئيس الأميركي أن المباحثات لا تزال جارية، معربا عن أمله في تحقيق مزيد من التقدم خلال الفترة المقبلة، بما يسمح للرئيس ترامب بالموافقة على الاتفاق.

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من كشف مصادر أميركية عن توصل واشنطن وطهران إلى إطار أولي لاتفاق يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار.

