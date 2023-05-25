عبر 6 ولايات.. هذه الطرقات مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه

واحد من الطرقات التي تشهد صعوبة في السيير

تسبب الإضطراب الجوي الأخير الذي شهدته العديد من الولايات خلال الساعات القليلة الماضية، في غلق بعض الطرقات وصعوبة السير بأخرى بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ونشرت الصفحة التابعة للدرك الوطني والمختصة في السلامة المروية “طريقي” قائمة الطرقات التي تأثرت بتساقط الامطار:

الجزائر:

صعوبة في السير بالطريق السيار شرق غرب، بالضبط على مستوى محول المطار اتجاه زرالدة.

صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 61 على مستوى المنطقة الصناعية الرويبة.

صعوبة في السير بالطريق الإجتنابي بابا حسن أولاد فايت على مستوى جسر أولاد فايت.

المسيلة:

الطريق الولائي رقم 03 الرابط بين بلديتي بن سرور وأمسيف مغلق بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

الطريق البلدي الغير مرقم الرابط بين بلديتي الخبانة والحوامد مغلق بالضبط على مستوى قرية الحمرانية، بسبب انهيار جزء من الطريق.

البليدة:

صعوبة في السير بالطريق الوطني رقم 29 على مستوى بلدية مفتاح اتجاه مصنع الاسمنت.

تيبازة:

صعوبة في السير بالطريق السريع الرابط بين مدينتي بوسماعيل والدواودة بالضبط على مستوى سكنات عدل بلدية فوكة في كلا الاتجاهين.

أم البواقي:

طريق مغلق بالطريق الوطني رقم 88 في شطره الرابط بين بلديتي مسكيانة والضلعة.

الطريق مغلق بالطريق الوطني رقم 10 الرابط بين ولاية أم البواقي وعين فكرون بالمكان المسمى توزلين.

صعوبة السير نتيجة إرتفاع منسوب المياه بالطريق الوطني رقم 100 في شطره الرابط بين بلديتي عين مليلة وعين كرشــــــــة.

تبسة:

الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين بلديتي بولحاف الدير والحمامات، مغلق بالضبط على مستوى قرية أم الدود.