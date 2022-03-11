عرض الفيلم المصري “ريش” المثير للجدل وعرض أول لـ “سولا”

مبادرة "لا يعني لا" تحط الرحال بالجزائر

يحل البرنامج الثقافي “لا يعني لا” بالجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 17 مارس الجاري في مبادرة جاء بعد تلك التي عرفتها عدد من الدول العربية على غرار تونس وفلسطين والأردن، حيث تحتضن قاعة السينماتيك عرض عدد من الأعمال العربية والجزائرية التي تمس موضوع المبادرة وهو محاربة العنف ضد النساء “لا تعني لا”، هي مبادرة تهدف إلى فتح النقاش حول قضية العنف الممارس على المرأة، من خلال السينما والإعلام والثقافة.

وستعرف التظاهرة على مدار ثلاثة أيام، تقديم سلسلة من الأفلام التي ستعرض لأول مرة في الجزائر، منها الفيلم المصري الذي أثار الجدل “ريش” للمخرج عمري الزهيري، والذي حاز على عديد الجوائز الدولية، منها جائزة أسبوع النقاد وجائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما “فيبريسي” في آخر دورة من مهرجان كان، والتانيت الذهبي لمهرجان قرطاج والنجمة الذهبية لأفضل فيلم عربي بمهرجان الجونة.

وفي إطار البرنامج ذاته ستعرف قاعة السينماتيك عرض الوثائقي الفلسيني “كما أريد” للمخرجة سماهر القاضي، والذي كان له أيضا مسار مميز في عدد من التظاهرات السينمائية الدولية منها مهرجان “إيدفا” للفيلم الوثائقي.

واختار القائمون على هذه التظاهرة الثقافية، عرض الفيلم الجزائري “سولا” للمخرج صالح إيسعد، والذي يقدم عرضه الأول في الجزائر بعد العرض العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية. إضافة إلى عدد من الأفلام القصيرة من بينها فيلم عبد الله عقون “سترة”، والفيلم السوداني “الست” لسوزانا ميرغني، والفيلمان المصريان “حنة ورد” و”خديجة” للمخرج مراد مصطفى.

ويختتم برنامج التظاهرة في 17 مارس بتنظيم، حلقة نقاش حول قضايا الحقوق والمساواة بين الجنسين ووضع المرأة والعنف في الفن، يشارك فيها كل من الكاتب أمين الزاوي والمخرجة ياسمين شويخ والمحامية عويشة بختي والممثلة ليلى توشي.